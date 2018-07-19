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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Появились новые доказательства участия российских "вагнеровцев" в войне против Украины

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Речь идет о видео 2015 года, которое снял один из членов бандформирования. Там четко видно, как наемники передвигаются по оккупированной территории Донбасса к городу Дебальцево на новейших российских бронемашинах "Выстрел", которых никогда не было на вооружении украинской армии. Зафиксировано также танки и другую бронетехнику.

Международная группа журналистов Bellingcat обнародовала трофейное видео, добытое украинскими солдатами. Журналисты установили, что ночную часть видео сняли на окраинах Луганска. Видео показывает, как с характерным российским акцентом бойцы ЧВК "Вагнер" едут в Дебальцево зимой 2015 года.

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На видео – три новейшие российскихе бронемашины Камского автомобильного завода "Выстрел", по другим названием "Дозор". Установлены бортовые номера этих транспортных средств, что помогло определить наверняка: в колонне именно "вагнеровцы". Все три автомобиля уничтожены украинскими бойцами.

Бронемашина КАМАЗ "Выстрел"

Председатель ПГК "Вагнер", а ранее офицер ГРУ России, Дмитрий Уткин акцентировал внимание, что другую технику можно оставлять, а вот остатки "Дозоров" надо вытаскивать обязательно, ведь это – прямое доказательство российской агрессии

Участие ЧВК "Вагнер в войне против Украины – свершившийся факт, по словам председателя СБУ Василия Грицака. Их заметили в боях за Луганский аэропорт, Хрящеватое, Дебальцево. Также причастны "вагнеровцы" к сбитию украинского ИЛ-76: СБУ идентифицировало большинство боевиков.

Всего, по разным данным, в "Вагнер" привлечено около двух с половиной тысяч человек, тяжелую технику и артиллерию. Кроме военных операций, наемники активно помогали бывшему главарю террористов Плотницкому в борьбе за власть. Бывший лидер пророссийских боевиков Стрелков-Гиркин утверждает, что "вагнеровцы" ликвидировали некоторых известных полевых командиров террористов.

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После 2015 года доказательств присутствия ЧВК "Вагнер" в Украине нет.

ЧВК "Вагнер" в Сирии

Однако с тех пор они активно участвуют в боях в Сирии. Самым ярким эпизодом сирийской кампании "вагнеровцев" является сокрушительное поражение в феврале 2017 от американцев в провинции Дейр-эз-Зор. Тогда вагнеровцы перешли реку Евфрат и пытались взять штурмом территорию, которую контролируют военные США. Погибло до трех сотен наемников. Однако, позиция Кремля в отношении как Сирии, так и Украины одинакова: "Нас там не было".

Автор: Евгений Назаренко
Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Война в Сирии Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
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