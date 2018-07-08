"Ихтамнеты" Путина, воевавшие в Сирии и на Донбассе, выдвинули требования властям РФ

Сейчас российские наемники не имеют правового статуса, поэтому не получают никакой социальной, реабилитационной, экономической поддержки со стороны государства, зато их руководители получают награды из рук высшего руководства РФ. Кроме того, такие солдаты и офицеры находятся на особом учете в МВД и ФСБ РФ, и постоянно подвергаются проверкам. Чтобы исправить ситуацию, они обратились к властям.

Об этом говорится в "Открытом заявлении Общероссийского Офицерского собрания", которую группа "ветеранов вооруженных сил РФ и боевых действий" адресовала российским властям, в том числе и администрации президента, с требованием легализовать частные военные компании и, соответственно, людей, которые в них служили, передает "Радио Свобода". Как подчеркиваются в материале, пока все такие боевики, вместо социальных гарантий, получили уголовное преследование по статье "Наемничество".

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В течение уже трех лет к нам поступают жалобы и обращения граждан РФ, получивших ранения в Сирии. По их словам, они не могут пройти реабилитацию на территории России. Из-за отсутствия правового статуса участника частной военной компании солдаты и офицеры этих боевых подразделений не имеют никакой социальной, реабилитационной, экономической поддержки со стороны государства. При этом руководители частных военных компаний ( "Патриот", "Вагнер" и т.д.) получают государственные награды из рук лично Президента РФ. В рамках межгосударственных переговоров аффилированные структуры руководства ЧВК получают выгодные экономические контракты,

– подчеркивается в документе.

В то же время в заявлении отмечается, что после прохождения службы эти солдаты и офицеры находятся на особом учете в МВД и ФСБ РФ, и, по имеющейся информации, постоянно подвергаются проверкам, зато семьи погибших солдат и офицеров, ввиду отсутствия правовых механизмов, являются вынужденными замалчивать факт участия родных, испытывая влияние как от вышеназванных, так и от тех людей, которые не имеют правового статуса.

"В 2018 году мы получили сведения, что опыт работы частных военных компаний уже распространяется не только на территории Сирии, но и в ЦАР, Судане, Йемене, Ливии, а также в целом ряде других африканских и арабских стран мира. В связи с этим, так называемые "вербовщики", начали активную работу по привлечению к службе в ЧВК граждан РФ", – добавляют так называемые российские офицеры.

Следовательно, они заявляют, в случае признания государственными структурами РФ частных военных компаний высокоэффективными и полезными для государственной целесообразности:

– установить правовые, социальные, экономико-налоговые механизмы взаимодействия всех государственных структур с частными военными компаниями;

– немедленно установить и признать статус участников боевых действий в структурах частных военных компаний;

– прекратить преследование участников частных военных компаний и членов их семей со стороны государственных и других структур.

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По словам "председателя комитета "Общероссийского Офицерского собрания" Евгения Шабаева, который как раз был одним из тех, кто подписался под вышеуказанной заявлением, в России частные военные компании активно развиваются благодаря "демпингу цен": российские ЧВК нелегальны, а следовательно, не облагаются налогами, государству ничего не платят, социальных гарантий не обеспечивают, поэтому себестоимость их услуг позволяет им демпинговать мировые цены на услуги частных военных компаний.

"Как мы предполагаем, курирует и поддерживает этот вид деятельности непосредственно руководство страны. По крайней мере, руководителей ЧВК награждают регулярно государственными наградами и орденами, при этом почему-то они не облагаются вообще никакими налогами", – говорит он.

Кроме того, Шабаев добавляет, хотя российские ЧВК пользуются поддержкой государства, но при этом они в основном решают не боевые задачи, поставленные государством, а финансовые задачи некоторых бизнесменов.

Если бы частные военные компании работали в рамках армейского устава, в рамках боевых задач – это одно, но такое не происходит. Человеческая жизнь, солдатская судьба там вообще никого не волнует. Это бизнес-проект, который зарабатывает на "биомассе", как они выражаются, то есть на людях. Говорится о конкретной финансовой выгоде конкретных физических граждан, организовавших эти структуры. Частные военные компании действуют в рамках собственных финансовых интересов. С Крымом и с Донбассом вопросы связаны по-разному, но были интересами национального государства. Ситуация, которая сложилась сегодня, заставляет нас думать, что все вложения в министерство обороны, по факту есть не в министерство обороны, а в ЧВК. Все силовые ведомства стали придатком частных военных компаний, бизнесменов, которые на этом зарабатывают. Все делается только в этих целях,

– констатирует бывший наемник.

Если же российские власти не дадут ответ на требование о легализации ЧВК, то, как утверждает Шабаев, следующим шагом будет обращение в международные инстанции.