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"Їхтамнєти" Путіна, що воювали у Сирії та на Донбасі, висунули вимоги владі РФ

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Представники російських ПВК вимагають у Путіна легалізації
Представники російських ПВК вимагають у Путіна легалізації / Соцмережі

Наразі російські найманці не мають правового статусу, відтак не отримують жодної соціальної, реабілітаційної, економічної підтримки з боку держави, натомість їхні керівники здобувають нагороди з рук вищого керівництва РФ. Крім того, такі солдати та офіцери перебувають на особливому обліку в МВС і ФСБ РФ, і постійно піддаються перевіркам. Аби виправити ситуацію вони звернулися до влади.

Про це мовиться у "Відкритій заяві Загальноросійських Офіцерських Зборів", яку група "ветеранів збройних сил РФ і бойових дій" адресувала російській владі, в тому числі й адміністрації президента, з вимогою легалізувати приватні військові компанії і, відповідно, людей, які в них служили, передає "Радіо Свобода". Як підкреслюються у матеріалі, наразі усім такі бойовики, замість соціальних гарантій, отримали кримінальне переслідування за статтею "Найманство".

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Протягом вже трьох років до нас надходять скарги і звернення громадян РФ, що отримали поранення в Сирії. За їхніми словами вони не можуть пройти реабілітацію на території Росії. Через відсутність правового статусу учасника приватної військової компанії солдати та офіцери цих бойових підрозділів не мають жодної соціальної, реабілітаційної, економічної підтримки з боку держави. При цьому керівники приватних військових компаній ( "Патріот", "Вагнер" тощо) отримують державні нагороди з рук особисто Президента РФ. В рамках міждержавних перемовин афілійовані структури керівництва ПВК отримують вигідні економічні контракти,
– підкреслюється у документі.

Водночас у заяві наголошується, що після проходження служби ці солдати та офіцери перебувають на особливому обліку в МВС і ФСБ РФ, і, за наявною інформацією, постійно піддаються перевіркам, натомість сім'ї загиблих солдатів і офіцерів, зважаючи на відсутність правових механізмом, є змушеними замовчувати факт участі рідних, відчуваючи вплив як від вищеназваних, такі від тих осіб що не мають правового статусу.

"У 2018 році ми отримали відомості, що досвід роботи приватних військових компаній вже поширюється не лише на території Сирії, але і в ЦАР, Судані, Ємені, Лівії, а також у цілій низці інших африканських і арабських країн світу. У зв'язку з цим, так звані "вербувальники", почали активну роботу із залучення до служби в ПВК громадян РФ", – додають так звані російській офіцери.

Відтак, вони заявляють, в разі визнання державними структурами РФ приватних військових компаній високоефективними та корисними для державної доцільності:

– встановити правові, соціальні, економіко-податкові механізми взаємодії усіх державних структур з приватними військовими компаніями;

– негайно встановити та визнати статус учасників бойових дій у структурах приватних військових компаній;

– припинити переслідування учасників приватних військових компаній і членів їхніх сімей з бокау державних та інших структур.

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За словами "голови комітету "Загальноросійського офіцерського зібрання" Євгена Шабаєва, який якраз був одним із тих, хто підписався під вищезазначеною заявою, в Росії приватні військові компанії активно розвиваються завдяки "демпінгу цін": російські ПВК є нелегальними, а отже, не обкладаються податками, державі нічого не платять, соціальних гарантій не забезпечують, тому собівартість їхніх послуг дозволяє їм демпінгувати світові ціни на послуги приватних військових компаній.

"Як ми припускаємо, курирує та підтримує цей вид діяльності безпосередньо керівництво країни. Принаймні, керівників ПВК нагороджують регулярно державними нагородами та орденами, при цьому чомусь не обкладають взагалі ніякими податками", – каже він.

Крім того, Шабаєв додає, хоча російські ПВК користуються підтримкою держави, але при цьому вони здебільшого вирішують не бойові завдання, поставлені державою, а фінансові завдання деяких бізнесменів.

Якби приватні військові компанії працювали в рамках армійського статуту, в рамках бойових завдань – це одне, але таке не відбувається. Людське життя, солдатська доля там взагалі нікого не хвилює. Це бізнес-проект, який заробляє на "біомасі", як вони виражаються, тобто на людях. Мовиться про конкретну фінансову вигоду конкретних фізичних громадян, які організували ці структури. Приватні військові компанії діють в рамках власних фінансових інтересів. З Кримом і з Донбасом питання є пов’язаними по-різному, але були інтересами національної держави. Ситуація, яка склалася сьогодні, змушує нас думати, що всі вкладення в міністерство оборони, за фактом є не у міністерство оборони, а в ПВК. Всі силові відомства стали придатком приватних військових компаній, бізнесменів, які на цьому заробляють. Все робиться тільки в цією метою,
– констатує колишній найманець.

Якщо ж російська влада не дасть відповіді на вимогу про легалізацію ПВК, то, як переконує Шабаєв, наступним кроком буде звернення до міжнародних інстанцій.

Теги: Новини політики війна Війна у Сирії Війна на Донбасі Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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