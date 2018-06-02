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Як найманці "Вагнера" брали участь у війні на Донбасі: СБУ навела чергові докази

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СБУ оприлюднила перехоплені розмови бойовиків про російських найманців на Донбасі та обстріли у 2015 році
СБУ оприлюднила перехоплені розмови бойовиків про російських найманців на Донбасі та обстріли у 2015 році / Соцмережі

Служба безпеки України опублікувала чергові записи перехоплених розмов, що доводять агресію Росії проти України. На оприлюднених кадрах можна почути голоси бойовиків на Донбасі та керівника ПВК "Вагнера" Дмитра Уткіна, який водночас є офіцером Генштабу Збройних сил Росії.

Відповідне відео з’явилося на Youtube-каналі СБУ.

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Зауважимо, що ці розмови відбулися у 2015 році.

Так, у першому ролику зафіксовано розмову Уткіна з колишнім очільником окупованої частини Луганщини Ігорем Плотницьким.

Чотири роки тому, 29 травня 2014 року, на територію Луганської області таємно вторгся спецпідрозділ російських спецслужб під назвою "приватна військова компанія "Вагнера" у складі 86 осіб (за рік чисельність зросла до 1500). Служба безпеки України встановила персональні дані кожного з терористів. Більша частина найманців брала участь у бойових діях у Сирії в 2013 році у складі компанії "Слов’янський корпус", а пізніше використовувались Росією у силових заходах під час анексії АР Крим. Одним із злочинів, вчинених цими росіянами в Україні, є збиття військово-транспортного літака ІЛ-76, в результаті чого загинуло сорок дев’ять українських бійців,
– мовиться у підписі до відео.

Відео доказів участі Росії у війні на Донбасі: фрагмент розмови "Вагнера" та Плотницького 

У СБУ також наголошують, що ці кадри документують роль російських військових у бойових діях в Луганської області у період 2014-2015 років.

Як підкреслюють у відомстві, друга розмова є черговим доказом того, що найманці "Вагнера" безпосередньо підпорядковувалися офіцерам спецслужб РФ. Зокрема, одним із кураторів терористів був військовослужбовець ГУ ГШ ЗС РФ Іванніков Олег Володимирович, більш відомим як "Оріон" – російський офіцер, який є причетним до збиття рейсу МН17 з російського ЗРК "Бук-М1".

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Відео доказів участі Росії у війні на Донбасі: фрагмент розмови офіцерів Генштабу ЗС РФ 

"Розмови наглядно демонструють, що російські найманці є "гарматним м’ясом" для вищого військового командування РФ. Служба безпеки України встановила, з червня 2014 року силами АТО було знищено щонайменше тридцять шість громадян РФ з числа ПВК "Вагнера". Їхня загибель в Україні є прямим свідченням російського військової агресії проти нашої країни", – констатують у спецслужбі.

Теги: Новини України Новини політики СБУ Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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