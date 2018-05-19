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СБУ представила нові докази участі найманців "Вагнера" у війні на Донбасі: цікаве відео

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СБУ представила нові докази участі найманців
СБУ представила нові докази участі найманців "Вагнера" у війні на Донбасі / Svoboda.org

Працівники СБУ під час під час штурму 21 лютого 2015 року кадровими підрозділами збройних сил Росії та терористами Дебальцевого перехопили телефонні розмови представників підрозділу спецслужб РФ під назвою ПВК "Вагнера". Отримана інформація є доказом військової агресії Росії та засвідчує значні втрати російських військових під час бойових дій на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Українські спецслужбовці задокументували, що у розпал боїв керівник "вагнерівців" – громадянин Росі, колишній офіцер спецназу Головного управління Генштабу ЗС РФ Дмитро Уткін (особистий номер М-0209) – надав команду своєму підлеглому – громадянину РФ Сергію Ковальову (особистий номер М-0274) – терміново евакуювати знищені силами АТО під Дебальцевим сучасні зразки російської бойової техніки – броньовані розвідувально-дозорні машини КамАЗ-43269 "Дозор".

Читайте також: Найближчими днями в Донецьк прибуде сотня "вагнерівців", – СБУ

Ця техніка перебуває на озброєнні виключно у збройних силах РФ, тому сама можливість її захоплення українськими військами викликає паніку в Уткіна-"Вагнера" та турбує більше, ніж доля залишених напризволяще поранених і вбитих російських найманців ПВК,
– зазначили в СБУ.

Оперативники СБУ також встановили, що "Дозори" терміново вивозилися взводом технічного забезпеченнями "Вагнера", який очолював громадянин Росії, колишній військовослужбовець 10 ОБрСпП ГУ ГШ ЗС РФ Олексій Бородій (особистий номер М-1009).

Також відомо, що пфд час боїв під Дебальцевим Бородій був поранений та евакуйований на територію Росії. Зазначається, що 19 червня 2014 року Бородій був засуджений судовою колегією з кримінальних справ Північно-Кавказького окружного військового суду за шахрайство. Так, його засудили до 4 років позбавлення волі зі штрафом у розмірі 200 тисяч рублів. Проте замість відбування покарання російські спецслужби скерували Бородія на Донбас як найманця "Вагнера".

Дивіться відео, на якому записані переговори представників "Вагнера" при штурмі Дебальцевого:

Що таке приватна військова компанія "Вагнер"? Це російська нелегальна приватна військова структура, яка брала участь у бойових діях на Донбасі на стороні бойовиків та в Сирії на стороні Росії. Бійці компанії неодноразово нагороджувались державними нагородами за особистими неопублікованими наказами президента Росії.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Зброя СБУ
Джерело: 24 Канал
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