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СБУ представила новые доказательства участия наемников "Вагнера" в войне на Донбассе: интересное

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СБУ представила новые доказательства участия наемников
СБУ представила новые доказательства участия наемников "Вагнера" в войне на Донбассе / Svoboda.org

Работники СБУ во время штурма 21 февраля 2015 года кадровыми подразделениями вооруженных сил России и террористами Дебальцево перехватили телефонные разговоры представителей подразделения спецслужб РФ под названием ЧВК "Вагнера". Полученная информация является доказательством военной агрессии России и удостоверяет значительные потери российских военных во время боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Украинские спецслужащие задокументировали, что в разгар боев руководитель "вагнеровцов" – гражданин России, бывший офицер спецназа Главного управления Генштаба ВС РФ Дмитрий Уткин (личный номер М-0209) – дал команду своему подчиненному – гражданину РФ Сергею Ковалеву (личный номер М-0274) – срочно эвакуировать уничтоженые силами АТО под Дебальцево современные образцы российской боевой техники – бронированные разведывательно-дозорные машины КамАЗ-43269 "Дозор".

Читайте также: В ближайшие дни в Донецк прибудет сотня "вагнеровцов", – СБУ

Эта техника находится на вооружении исключительно в вооруженных силах РФ, поэтому сама возможность ее захвата украинскими войсками вызывает панику у Уткина-"Вагнера" и беспокоит больше, чем судьба оставленных на произвол судьбы раненых и убитых российских наемников ЧВК,
– отметили в СБУ.

Оперативники СБУ установили, что "Дозоры" срочно вывозились взводом технического обеспечения "Вагнера", который возглавлял гражданин России, бывший военнослужащий 10 ОБрСпП ГУ ГШ ВС РФ Алексей Бородий (личный номер М-1009).

Также известно, что во время боев под Дебальцево Бородий был ранен и эвакуирован на территорию России. Отмечается, что 19 июня 2014 года Бородий был осужден судебной коллегией по уголовным делам Северо-Кавказского окружного военного суда за мошенничество. Так, его приговорили к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Однако вместо отбывания наказания российские спецслужбы направили Бородия на Донбасс в качестве наемника "Вагнера".

Смотрите видео, на котором записаны переговоры представителей "Вагнера" при штурме Дебальцево:

Что такое частная военная компания "Вагнер"? Это русская нелегальная частная военная структура, которая принимала участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков и в Сирии на стороне России. Бойцы компании неоднократно награждались государственными наградами за личными неопубликованными приказами президента России.

Теги: Новости Украины Оружие Новости России Война на Донбассе СБУ
Источник: 24 Канал
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