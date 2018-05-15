В ближайшие дни в Донецк прибудет сотня "вагнеровцев", – СБУ

В Службе безопасности Украины располагают информацией о том, что Россия отправила в оккупированный Донецк около сотни наемников так называемой ЧВК "Вагнера".

Об этом 15 мая сообщает пресс-служба СБУ, со ссылкой на материал российского издания "Ридиус".

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Очередным неоспоримым доказательством преступной деятельности ЧВК "Вагнера" в Украине, который будет приобщен к материалам уголовного дела, является признание самих наемников, которые в деталях подтверждают информацию СБУ,

– говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным украинского ведомства безопасности , спецслужбы РФ продолжают использовать наемников "Вагнера" для эскалации боевых действий на востоке Украины.

"По информации СБУ в ближайшие дни в временно оккупированный Донецк прибудут около ста боевиков из состава ЧВК "Вагнер" для поддержки террористической группировки "ДНР", – отметили в СБУ.

Докази #CБУ щодо військових злочинів найманців ПВК «Вагнер» підтверджують самі бойовики https://t.co/lonDB6dpbM — СБ України (@ServiceSsu) 15 травня 2018 р.

Накануне в Службе безопасности Украины сообщили, что установили личность подполковника России, который тренирует наемников "Вагнера" для терактов в Украине.