Найближчими днями в Донецьк прибуде сотня "вагнерівців", – СБУ

У Службі безпеки України володіють інформацією про те, що Росія відправила в окупований Донецьк близько сотні найманців так званої ПВК "Вагнера".

Про це 15 травня інформує прес-служба СБУ, з посиланням на матеріал російського видання "Рідіус".

Читайте також: Українська група "Карпати" у складі "Вагнера": опубліковано імена, посади та промовисті фото

Черговим беззаперечним доказом злочинної діяльності ПВК "Вагнера" в Україні, який буде долучений до матеріалів кримінальної справи, є зізнання самих найманців, які у деталях підтверджують інформацію СБУ,

– йдеться у повідомленні на сайті відомства.

За даними українського безпекового відомства, спецслужби РФ продовжують використовувати найманців "Вагнера" для ескалації бойових дій на сході України.

"За інформацією СБУ найближчими днями до тимчасово окупованого Донецька прибудуть близько ста бойовиків зі складу ПВК "Вагнер" для підтримки терористичного угруповання "ДНР", – зазначили в СБУ.

Докази #CБУ щодо військових злочинів найманців ПВК «Вагнер» підтверджують самі бойовики https://t.co/lonDB6dpbM — СБ України (@ServiceSsu) 15 травня 2018 р.

Напередодні у Службі безпеки України повідомили, що встановили особу підполковника Росії, який тренує найманців "Вагнера" для терактів в Україні.