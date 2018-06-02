Как наемники "Вагнера" брали участие в войне на Донбассе: СБУ привела очередные доказательства

Служба безопасности Украины опубликовала очередные записи перехваченных разговоров, которые доказывают агрессию России против Украины. На обнародованных кадрах можно услышать голоса боевиков на Донбассе и руководителя ЧВК "Вагнера" Дмитрия Уткина, который является офицером Генштаба Вооруженных сил России.

Соответствующее видео появилось на Youtube-канале СБУ.

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Заметим, что эти разговоры состоялись в 2015 году.

Так, в первом ролике зафиксирован разговор Уткина с бывшим главой оккупированной части Луганщины Игорем Плотницким.

Четыре года назад, 29 мая 2014 года, на территорию Луганской области тайно вторглось спецподразделение российских спецслужб под названием "частная военная компания Вагнера" в составе 86 человек (за год численность возросла до 1500). Служба безопасности Украины установила персональные данные каждого из террористов. Большая часть наемников участвовала в боевых действиях в Сирии в 2013 году в составе компании "Славянский корпус", а позже использовались Россией в силовых мероприятиях во время аннексии АР Крым. Одним из преступлений, совершенных этими русскими в Украине, является сбитие военно-транспортного самолета ИЛ-76, в результате чего погибло сорок девять украинских бойцов,

– говорится в подписи к видео.

Видео доказательств участия России в войне на Донбассе: фрагмент разговора "Вагнера" и Плотницкого

В СБУ также подчеркивают, что эти кадры документируют роль российских военных в боевых действиях в Луганской области в период 2014-2015 годов.

Как подчеркивают в ведомстве, второй разговор является очередным доказательством того, что наемники "Вагнера" непосредственно подчинялись офицерам спецслужб РФ. В частности, одним из кураторов террористов был военнослужащий ГУ ГШ ВС РФ Иванников Олег Владимирович, более известным как "Орион" – российский офицер, который причастен к сбитию рейса МН17 из российского ЗРК "Бук-М1".

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Видео доказательств участия России в войне на Донбассе: фрагмент разговора офицеров Генштаба ВС РФ

"Разговоры наглядно демонстрируют, что российские наемники являются "пушечным мясом" для высшего военного командования РФ. Служба безопасности Украины установила, с июня 2014 года силами АТО было уничтожено по меньшей мере тридцать шесть граждан РФ из числа ЧВК "Вагнера". Их гибель в Украине является прямым свидетельством российской военной агрессии против нашей страны", – отмечают в спецслужбе.