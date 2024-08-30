Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что хоть и ознакомлена с новостями, но не может подтвердить соответствующую информацию, поскольку США не вовлечены в расследование, – информирует 24 Канал з ссылкой на брифинг.

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Пентагон о потере F-16 в Украине

Журналистка, когда задавала вопрос представительнице Пентагона, вспомнила, что Украина официально признала потерю F-16, и бывший конгрессмен Адам Кинзингер подтвердил, что пилот был известен под позывным "Мунфиш".

Я видела сообщения (о потере F-16 в Украине – 24 Канал), но не могу их подтвердить. У меня сейчас нет такой точной информации,

– ответила Сабрина Сингх.

Погибший летчик был одним из двух украинских пилотов, которые активно продвигали идею поставки истребителей F-16, проходили обучение в Аризоне. Представительница СМИ спросила, существует ли шанс, что соответствующий самолет сбили дружественным огнем.

Погиб ли этот пилот из-за дружественного огня, я не могу сказать. Этот вопрос больше для украинцев. Соединенные Штаты не получали запроса на участие в любом расследовании этого инцидента,

– сказала представительница Минобороны США.

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В то же время чиновница отметила неизменную роль Вашингтона в этой войне – продолжать обучение и оснащение украинских пилотов, которые прибывают в Соединенные Штаты Америки.