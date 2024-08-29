Об этом сообщают журналисты Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника. Официального подтверждения или опровержения этих заявлений от украинских властей пока не было.

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Украина могла потерять первый F-16

Издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что 26 августа Украина могла потерять первый самолет F-16. Как сообщает источник, самолет якобы не был сбит российским ударом, однако трагедия произошла во время массированного российского ракетного обстрела.

Вероятно, катастрофа стала результатом ошибки пилота,

– пишут журналисты западного издания.

В Воздушных силах ВСУ пока официально не подтверждали и не опровергали эту информацию. В то же время в СМИ утверждают, что Пентагон направил обращение к Украине.

В то же время Reuters со ссылкой на чиновника США также добавляет, что сейчас стало причиной катастрофы – ошибка пилота или механическая неисправность – неизвестно.

Стоит отметить, что атака 26 августа – самая массированная за более чем 2 года полномасштабной войны. Враг использовал рекордное количество средств воздушного нападения – 127 ракет различных типов и 109 "Шахедов".

Украинские защитники мужественно отразили массированную комбинированную атаку. Силы ПВО сбили 102 ракеты и 99 ударных БПЛА. Кроме того, несколько единиц "Шахедов" было локально потеряно на территории Украины, еще 2 – пересекли государственную границу с Беларусью.