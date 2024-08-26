О результатах отражения атаки отчиталось командование Воздушных сил Украины. Отмечают, что всего зафиксировано 236 средств воздушного нападения противника: 127 ракет и 109 ударных БПЛА.
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Россия применила во время атаки 26 августа:
- 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Рязанской и Липецкой областей – России;
- 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Курской, Воронежской областей – России и из Крыма;
- 77 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области и района Каспийского моря;
- 28 крылатых ракет "Калибр" с надводных/подводных носителей в восточной части Черного моря;
- 3 крылатые ракеты Х-22 из воздушного пространства Воронежской области России.;
- 10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 с самолетов Су-57, Су-34 из воздушного пространства Белгородской области России и из района Мариуполя;
- 109 ударных БПЛА "Шахед-131/136" – районы пусков Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск – Россия, Чауда – Крым.
Сколько целей уничтожено
В ВС сообщили, что к отражению атаки привлекали все имеющиеся средства вооружения и техники: авиацию, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы.
В результате сбито 201 воздушную цель – 102 ракеты и 99 ударных БПЛА:
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;
- 1 крылатую ракету Х-22;
- 99 крылатых ракет Х-101, "Калибр", управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 99 ударных БПЛА "Шахед-131/136".
Сколько целей сбила украинская ПВО во время атаки 26 августа / Инфографика Воздушных сил
Кроме того, как отметили украинские военные, несколько единиц вражеских БПЛА было локально потеряно на территории Украины, еще 2 – пересекли государственную границу с Беларусью.