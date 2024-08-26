Про результати відбиття атаки прозвітувало командування Повітряних сил України. Зазначають, що усього зафіксовано 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет та 109 ударних БпЛА.

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Росія застосувала під час атаки 26 серпня:

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Рязанської та Липецької областей – Росії;

6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Курської, Воронезької областей – Росії та з Криму;

77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;

28 крилатих ракет "Калібр" із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;

3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору Воронезької області Росії.;

10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської області Росії та з району Маріуполя;

109 ударних БпЛА "Шахед-131/136" – райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ – Росія, Чауда – Крим.

Скільки цілей знищено

У ПС повідомили, що до відбиття атаки залучали усі наявні засоби озброєння і техніки: авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА: