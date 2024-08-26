Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що Росія, здійснюючи такі удари, могла мати на меті створити серйозний дефіцит в українській енергетиці. Наслідки цього вже помітні, адже повідомляють про відновлення екстрених вимкнень електроенергії.

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Чи складно зруйнувати дамбу

На думку Івана Ступака, дамбу Київської ГЕС складно зруйнувати, використовуючи лише ракети.

Для цього необхідна велика кількість ресурсу, а ми бачимо, що росіяни не витрачають свій дорогоцінний ракетний ресурс на такі об'єкти. А от пошкодити чи зруйнувати гідрогенерацію, штучно створити проблему з електроенергією вони можуть,

– сказав ексспівробітник СБУ.

Він зазначив, що Росія ще з 2022 року хоче залишити громадян України без світла, особливо у зимовий період.

Хто може вплинути на Росію

Ступак зауважив, що західні партнери України можуть надати нам усю необхідну зброю та дозволи на її застосування для протидії російському терору.

"Повпливати на Владіміра Путіна можуть тільки три людини у світі. Це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та очільник Китаю Сі Цзіньпін. Від економіки цих країн залежить Росія, тому вони можуть давати вказівки чи рекомендації Путіну щодо припинення атак по інфраструктурі України", – висловився він.