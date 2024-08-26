Вранці росіяни намагалися зруйнувати Київську ГЕС у Вишгороді, вдаривши по ній ракетами та дронами. Про це у коментарі ЗМІ на умовах анонімності повідомив топменеджер державної енергокомпанії, ознайомлений із ситуацією.

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Ураження є, але без загрози прориву

За словами посадовця, внаслідок обстрілів є влучання і пошкодження Київської ГЕС. Водночас він запевнив, що загрози прориву греблі чи критичних руйнувань станції немає.

Нагадаємо, що, починаючи з ночі кілька годин поспіль країна-агресорка тероризувала Україну дронами і ракетами: крилатими, балістичними, аеробалістичними. Під ударом опинилися 15 областей. Серед них – Київська область та столиця. Там лунали потужні вибухи.

На ранок президент Зеленський заявив про одну з наймасштабніших атак на Україну. У Київській ОВА повідомили про наслідки російського терору. Там заявили про ураження двох енергетичних об'єктів, пошкодження двох десяток приватних будинків та трьох поранених.

Тим часом низка ЗМІ, а також російські пропагандисти поширили відео наслідків удару по Київській ГЕС.

У Центрі протидії дезінформації поспішили запевнити, що загрози прориву дамби на Київській ГЕС немає. Її просто неможливо зруйнувати ракетами. Там нагадали, що сценарій з Каховською ГЕС тут повторити не можна, адже тоді був підрив.