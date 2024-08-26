Вранці 26 серпня Росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши сотні ракет і дронів. Вибухи, зокрема, лунали на Київщині. Низка z-каналів та ЗМІ пишуть про ураження Київської ГЕС у Вишгороді. Зокрема, поширюють відео ракетного обстрілу об'єкту та пошкодження після нього.

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Чи існує загроза прориву греблі Київської ГЕС

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зауважив, що загрози прориву греблі Київської ГЕС немає. Посадовець підкреслив, що зруйнувати її ракетами неможливо. Він закликав не порівнювати сьогоднішній обстріл із ситуацією з Каховською ГЕС.

Порівнювати з Херсонщиною не варто – там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки, не більше,

– пояснили у ЦПД.

Нагадаємо, що в Київській ОВА повідомили про наслідки атаки. В області пошкоджено два енергетичних об’єкти. 22 приватних будинки зазнали пошкоджень внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей. Один будинок знищено повністю. Ще один значно пошкоджено. Також пошкоджені складське приміщення, гаражі, три авто. Зазначається, що троє людей отримали поранення.

Зазначимо, що за словами президента Зеленського, атака 26 серпня була однією із найбільших. Ворог використав понад сотні ракет різних типів та близько сотні "Шахедів". Під ударом опинилася критична інфраструктура. Через це в Україні запровадили екстрені відключення світла. У низці населених пунктах – перебої з водопостачанням.