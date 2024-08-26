Так, зазнали поранень 4 людей, зокрема, 10-річний хлопчик. Голова ОВА заявив, що ціллю агресора знову була енергетична й цивільна інфраструктура.

Зверніть увагу 15 областей було під ударом, ціль – енергооб'єкти: все про масовану атаку України 26 серпня

На Одещині є поранені внаслідок ракетного удару

Вранці 26 серпня ворог завдав ракетного удару по Одещині.

Ціль терористів – енергетична та цивільна інфраструктура регіону. Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення, серед них 10-річний хлопчик,

– повідомив Олег Кіпер.

Посадовець зазначив, що 3 постраждалих, зокрема, дитину, госпіталізували у стані середнього ступеня важкості. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Кіпер розповів, що внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту.

Також в Одеському районі є збої в роботі електроенергії. Всі відповідні служби усувають наслідки атаки росіян,

– зазначив голова ОВА.

Додав, правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину Росії проти цивільного населення.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.