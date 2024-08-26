Так, получили ранения 4 человека, в частности, 10-летний мальчик. Председатель ОВА заявил, что целью агрессора снова была энергетическая и гражданская инфраструктура.

Обратите внимание 15 областей было под ударом, цель – энергообъекты: все о массированной атаке Украины 26 августа

В Одесской области есть раненые в результате ракетного удара

Утром 26 августа враг нанес ракетный удар по Одесской области.

Цель террористов – энергетическая и гражданская инфраструктура региона. В результате атаки четыре человека получили ранения, среди них 10-летний мальчик,

– сообщил Олег Кипер.

Чиновник подчеркнул, что 3 пострадавших, в частности, ребенка, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Кипер рассказал, что в результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта.

Также в Одесском районе есть сбои в работе электроэнергии. Все соответствующие службы устраняют последствия атаки россиян,

– отметил председатель ОВА.

Добавил, правоохранители фиксируют последствия очередного преступления России против гражданского населения.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.