Так, получили ранения 4 человека, в частности, 10-летний мальчик. Председатель ОВА заявил, что целью агрессора снова была энергетическая и гражданская инфраструктура.
Обратите внимание 15 областей было под ударом, цель – энергообъекты: все о массированной атаке Украины 26 августа
В Одесской области есть раненые в результате ракетного удара
Утром 26 августа враг нанес ракетный удар по Одесской области.
Цель террористов – энергетическая и гражданская инфраструктура региона. В результате атаки четыре человека получили ранения, среди них 10-летний мальчик,
– сообщил Олег Кипер.
Чиновник подчеркнул, что 3 пострадавших, в частности, ребенка, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Кипер рассказал, что в результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта.
Также в Одесском районе есть сбои в работе электроэнергии. Все соответствующие службы устраняют последствия атаки россиян,
– отметил председатель ОВА.
Добавил, правоохранители фиксируют последствия очередного преступления России против гражданского населения.
Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.