СМИ заверили около 08:36, что работает противовоздушная оборона Украины. В то же время мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил, что в городе раздавались взрывы.

Смотрите также По всей Украине – тревога: россияне атакуют "Шахедами" и ракетами

В Одессе раздавались взрывы

По словам корреспондента 24 Канала через несколько на фоне взрывов в Одессе исчез свет, а затем – водоснабжения. Власти призывают жителей города оставаться в укрытиях.

Около 08:44 Суспильне написало, что в Одессе слышали повторные взрывы.

Добавим, что воздушная тревога в Одесской области утром прозвучала в 05:43. Мэр Труханов предупреждал об угрозе применения ударных беспилотников со стороны российских захватчиков.

В то же время незадолго до того Воздушные силы информировали, что Россия подняла в небо 11 бомбардировщиков Ту-95МС с ракетами Х-101. Впоследствии еще и появилось сообщение о поднятии в небо 6 самолетов Ту-22мЗ, что являются носителями ракет Х-22.

Обратите внимание! В Офисе Президента отреагировали на атаку, отметив, что противник целится по энергообъектам. По словам председателя ОП Андрея Ермака, желание захватчиков уничтожить украинскую энергетику будет стоить им дорого.

Смотрите также Несет смертоносную ракету: особенности самолетов Ту-22м3, которые поднял в небо враг

Вспомним, что из-за массированной атаки было перекрыто движение Днепровской ГЭС на Запорожье, о чем сообщил председатель ОВА Иван Федоров.