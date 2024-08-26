Глава держави наголосив, що цей удар був одним із наймасштабніших комбінованих ударів за останній час. Президент України підкреслив, що ворог знову цілився в цивільну інфраструктуру.

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Як відреагував Зеленський на російську атаку України

Володимир Зеленський підкреслив, що зараз по всій країні триває ліквідація наслідків російського удару.

Більше сотні ракет різних типів та близько сотні "Шахедів". І, як більшість попередніх російських ударів, – цей такий же підлий, націлений на критичну, цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів – від Харківщини та Києва до Одеси й наших західних областей,

– наголосив глава держави.

Президент зазначив, що, на жаль, внаслідок російської атаки є загиблі. Зеленський висловив співчуття всім рідним та близьким. Також є десятки поранених – усім надають необхідну допомогу.

"Багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Наші ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику – повернемо. В усіх містах і громадах, які цього потребують, мають зараз відкритися пункти незламності", – сказав український лідер.