Завершиться захід прес-конференцією президента Володимира Зеленського. Наразі не повідомляється точний час її проведення.

Дивіться також Зеленський запропонував Індії провести другий Саміт миру, але поставив умову

Що відомо про прес-конференцію Зеленського

В Офісі президента повідомили, що у вівторок, 27 серпня, відбудеться форум керівників державних інституцій, де будуть обговорювати питання війни та шлях України до справедливого миру.

В кінці форуму має відбутися прес-конференція Володимира Зеленського. Для того, щоб на неї потрапити, представникам медіа необхідно пройти акредитацію до 14:00 26 серпня за посиланням.

Зауважимо, що від кожного ЗМІ може бути акредитовано не більше одного кореспондента, одного оператора та одного фотографа.

Водночас наразі невідомо о котрій годині має відбутися прес-конференція президента.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна хоче змусити Путіна зупинити війну дипломатично, втім, якщо не вийде, готова зробити це силою. Він зазначив, що операція у Курській області почалася не для того, щоб посилити позиції Києва на переговорах.