Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у Києві, інформує 24 Канал.

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Глава держави укотре наголосив, що війна закінчиться лише тоді, коли вдасться відновити територіальну цілісність України та будуть гарантії, що повторного вторгнення Росії не відбудеться.

"Ми будемо робити все, щоб змусити Путіна закінчити цю війну дипломатично, щоб було менше втрат, людей передусім, і часу. Але, якщо у нас це не вийде, якщо партнери "посиплються" – не стоятимуть міцно проти агресії Путіна, ми зробимо все, щоб наша армія була готова справедливо витиснути Путіна з території країни", – зазначив президент.