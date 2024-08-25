23 серпня до Києва з офіційним візитом прибув індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді. Під час зустрічі Зеленський поділився із ним думкою про те, аби провести в Індії наступний саміт миру. Про це президент сказав журналістам.

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Нью-Делі має виконати умову

Політик підкреслив, що "Індія – найбільша у світі демократія". Водночас для того, аби другий саміт миру відбувся в Індії, Нью-Делі має виконати одну необхідну умову, уточнив політик.

За словами Зеленського, потрібно, аби Індія доєдналася до комюніке першого саміту, який відбувся у Швейцарії.

Президент наголосив, що Україна не зможе провести саміт у державі, яка не приєдналася до комюніке саміту миру. "Ніхто ні на кого не тисне, але це логічно", – додав він.

Окремо Зеленський зазначив, що другий саміт миру має пройти в одній з країн Глобального півдня. Він зауважив, що перемовини про це ведуться, зокрема, з Саудівською Аравією, Катаром, Туреччиною.

В інтерв'ю український лідер прокоментував Курську операцію і те, як вона викрила справжнє обличчя Путіна.