23 августа в Киев с официальным визитом прибыл индийский премьер-министр Нарендра Моди. В ходе встречи Зеленский поделился с ним мнением о том, чтобы провести в Индии следующий саммит мира. Об этом президент сказал журналистам.

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Нью-Дели должно выполнить условие

Политик подчеркнул, что "Индия – самая большая в мире демократия". В то же время для того, чтобы второй саммит мира состоялся в Индии, Нью-Дели должен выполнить одно необходимое условие, уточнил политик.

По словам Зеленского, нужно, чтобы Индия присоединилась к коммюнике первого саммита, который состоялся в Швейцарии.

Президент подчеркнул, что Украина не сможет провести саммит в государстве, которое не присоединилось к коммюнике саммита мира. "Никто ни на кого не давит, но это логично", – добавил он.

Отдельно Зеленский отметил, что второй саммит мира должен пройти в одной из стран Глобального юга. Он отметил, что переговоры об этом ведутся, в частности, с Саудовской Аравией, Катаром, Турцией.

В интервью украинский лидер прокомментировал Курскую операцию и то, как она разоблачила истинное лицо Путина.