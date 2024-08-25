Зеленский заявил, что Путин занят оккупацией Украины и не думает о российских территориях. Об этом ярко свидетельствует тот факт, что мощная противовоздушная защита размещена только вокруг мегаполисов и частных домов главы Кремля.

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Путин будет ощущать войну

Президент отметил, что Киеву хорошо известно, как и где расположены в России средства ПВО, поскольку украинские силы в ответ на вражеские атаки по нашей энергетике бьют по их энергетической инфраструктуре, их военным аэродромам.

И мы знаем, где у них есть ПВО, а где нет. Все проверено. Чтобы вы знали, ПВО вокруг дач Путина, вокруг Москвы, вокруг Петербурга, а ПВО в обычных городках, городах, Курской области, куда мы зашли быстро, там ничего нет. Там есть их военные, но такого ПВО мощного, как вокруг дома товарища Путина, у них нет. Совершенно понятно, что удержать он этого не может. Он должен начать ощущать эту войну. И он будет чувствовать,

– отметил Зеленский.