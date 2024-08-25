Зеленський заявив, що Путін зайнятий окупацією України і не думає про російські території. Про це яскраво свідчить той факт, що потужний протиповітряний захист розміщений лише навколо мегаполісів та приватних домівок очільника Кремля.

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Путін буде відчувати війну

Президент зазначив, що Києву добре відомо, як і де розташовані у Росії засоби ППО, оскільки українські сили у відповідь на ворожі атаки по нашій енергетиці, б'ють по їх енергетичній інфраструктурі, їх військових аеродромах.

І ми знаємо, де у них є ППО, а де немає. Усе перевірено. Щоб ви знали, ППО є навколо дач Путіна, навколо Москви, навколо Петербурга, а ППО у звичайних містечках, містах, Курській області, куди ми зайшли швидко, там нічого немає. Там є їхні військові, але такого ППО потужного, як навколо домівки товариша Путіна, у них немає. Абсолютно зрозуміло, що утримати він це не може. Він повинен почати відчувати цю війну. І він буде відчувати,

– наголосив Зеленський.