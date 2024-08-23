Индийский премьер посещал Москву 8 июля, когда российские военные нанесли массированный удар по Киеву, попав снарядом в корпус детской больницы "Охматдет". Многие страны на Западе осудили визит Моди в Россию.

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Что Моди сказал Путину

Моди рассказал, что два года назад в Самарканде, когда он встретился с президентом Путиным, то сказал ему, глядя ему в глаза перед СМИ, что сейчас не эпоха войны.

В июле этого года, когда премьер посещал Москву, то он очень четко сказал Путину, что единственный способ решения проблем – это диалог и дипломатия. "Не теряя времени, мы должны двигаться в этом направлении", – уточнил политик.

Моди подчеркнул, что обеим сторонам придется сидеть вместе и искать пути выхода из этого кризиса.