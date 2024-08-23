Моди уже встретился с президентом Зеленским. К слову, это впервые в истории дипломатических отношений премьер-министр Индии прибыл в Украину.

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Как премьера Индии встретили на железнодорожном вокзале Киева

В Киев Нарендра Моди прибыл утром поездом Укрзализныци. Накануне он имел официальный визит в Польшу.

На вокзале его в столице его встретили работники железной дороги.

Впервые в истории двусторонних отношений наших стран Украину лично посетил премьер-министр Индии. Перед визитом в Киев поездом Укрзализныци Нарендра Моди назвал Индию "другом и партнером" Украины и выразил надежду на "быстрое восстановление мира" и углубление "индийско-украинской дружбы",

– написали в Укрзализныце.

Визит Моди в Украину продлится недолго из-за ситуации с безопасностью. Он пробудет в столице всего несколько часов.

Официальная цель его приезда – укрепление экономических связей. В частности, президент Украины и премьер Индии обсудят сотрудничество в сфере сельского хозяйства и обороны.

В то же время в ООН надеются, что визит Моди в Украину может поспособствовать ускорению окончания войны. Поэтому, вероятно, на встрече обе стороны будут также обсуждать формулу мира.