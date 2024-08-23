Моді уже зустрівся із президентом Зеленським. До слова, це вперше в історії дипломатичних відносин прем'єр-міністр Індії прибув до України.

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Як прем'єра Індії зустріли на залізничному вокзалі Києва

До Києва Нарендра Моді прибув вранці поїздом Укрзалізниці. Напередодні він мав офіційний візит до Польщі.

На вокзалі його у столиці його зустріли працівники залізниці.

Вперше в історії двосторонніх відносин наших країн до України особисто завітав прем'єр-міністр Індії. Перед візитом до Києва поїздом Укрзалізниці Нарендра Моді назвав Індію "другом і партнером" України та висловив сподівання на "швидке відновлення миру" та поглиблення "індійсько-української дружби",

– написали в Укрзалізниці.

Візит Моді до України триватиме недовго через безпекову ситуацію. Він пробуде у столиці всього декілька годин.

Офіційна мета його приїзду – зміцнення економічних зв'язків. Зокрема, президент України та прем'єр Індії обговорять співпрацю у сфері сільського господарства та оборони.

Водночас в ООН сподіваються, що візит Моді в Україну може посприяти пришвидшенню закінчення війни. Тож, ймовірно, на зустрічі обидві сторони будуть також обговорювати формулу миру.