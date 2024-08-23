Це перший в історії двосторонніх відносин України та Індії візит глави індійського уряду. Моді уже цього дня має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

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Яка мета візиту прем'єра Моді

Офіційна мета візиту прем'єра Індії – зміцнення економічних зв’язків. Також обговорюватиметься формула миру.

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Раніше в ООН висловили сподівання, що візит прем'єр-міністра Індії в Україну сприятиме припиненню війни.

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Моді прибув до України одразу після відвідин Польщі. Офіційний речник МЗС Індії Рандхір Джайсвал зауважив, що цей перший візит за 40 років розширить і поглибить відносини цих двох країн.

Також минуло всього 6 тижнів після того, як Моді їздив до Москви обговорювати війну Росії проти України.

Водночас Індія ще не засудила російську агресію проти України, але її прем’єр-міністр висловлював сподівання на мир.

Індія як друг і партнер сподівається на швидке повернення миру та стабільності в регіон. Я з нетерпінням чекаю на можливість розвинути попередні розмови з президентом Зеленським щодо зміцнення двосторонньої співпраці та поділитися перспективами мирного врегулювання конфлікту, що триває в Україні. Я впевнений, що візит стане природним продовженням широких контактів з двома країнами і допоможе створити основу для міцніших і активніших відносин у наступні роки,

– казав Моді.

Візит Моді до України триватиме всього декілька годин. Причиною його короткого перебування стала безпекова ситуація.