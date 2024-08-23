Індійський прем'єр відвідував Москву 8 липня, коли російські військові завдали масованого удару по Києву, влучивши снарядом у корпус дитячої лікарні "Охматдит". Багато країн на Заході засудило візит Моді у Росію.

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Що Моді сказав Путіну

Моді розказав, що два роки тому в Самарканді, коли він зустрівся з президентом Путіним, то сказав йому, дивлячись йому в очі перед ЗМІ, що зараз не епоха війни.

У липні цього року, коли прем'єр відвідував Москву, то він дуже чітко сказав Путіну, що єдиний спосіб вирішення проблем – це діалог і дипломатія. "Не втрачаючи часу, ми повинні рухатися в цьому напрямку", – уточнив політик.

Моді наголосив, що обом сторонам доведеться сидіти разом і шукати шляхи виходу з цієї кризи.

Я приїхав напередодні Вашого національного свята, і тому я хотів би, щоб усі ми працювали над якнайшвидшим відновленням миру. І Індія готова зробити свій активний внесок,

– запевнив прем'єр Індії.

Нагадаємо, що напередодні візиту Моді до Києва у ЗМІ писали, що він погодився виступати як посланець між Путіним і Зеленським, передавати між ними повідомлення.