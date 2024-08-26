Владимир Зеленский: Это был один из крупнейших ударов – комбинированный. Более сотни ракет различных типов и около сотни "Шахедов". И как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацелен на критическую гражданскую инфраструктуру.