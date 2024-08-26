Владимир Зеленский: Это был один из крупнейших ударов – комбинированный. Более сотни ракет различных типов и около сотни "Шахедов". И как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацелен на критическую гражданскую инфраструктуру.
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Более 100 ракет и около 100 "Шахедов", – Зеленский сделал заявление после массированной атаки
Российская армия 26 августа массированно атаковала Украину ракетами различного типа и "Шахедами". На циничный вражеский обстрел уже отреагировал Владимир Зеленский.