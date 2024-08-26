Утром 26 августа Россия совершила массированную атаку на Украину, выпустив сотни ракет и дронов. Взрывы, в частности, звучали в Киевской области. Ряд z-каналов и СМИ пишут о поражениях Киевской ГЭС в Вышгороде. В частности, распространяют видео ракетного обстрела объекта и повреждения после него.

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Существует ли угроза прорыва плотины Киевской ГЭС

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что угрозы прорыва дамбы Киевской ГЭС нет. Чиновник подчеркнул, что разрушить ее ракетами невозможно. Он призвал не сравнивать сегодняшний обстрел с ситуацией с Каховской ГЭС.

Сравнивать с Херсонщиной не стоит – там был подрыв изнутри. Россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники, не более,

– объяснили в ЦПД.