Кадры опубликовали российские телеграм-каналы 5 апреля. Сообщается, что видео было снято российскими военными.

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Появились кадры первых минут Каховской ГЭС

Телеграм-каналы указывают, что видео сняли оккупанты из 205-й бригады ВС России, которая, как утверждается, и взорвала ГЭС по приказу властей.

На кадрах видно разрушение зданий станции и прорыв воды. Также видно поврежденные от взрыва окна и стены помещений ГЭС.

Также слышно, что те, кто снимали это на видео, смеялись и радовались, пока осуществляется экоцид.

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