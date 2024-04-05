Кадры опубликовали российские телеграм-каналы 5 апреля. Сообщается, что видео было снято российскими военными.
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Появились кадры первых минут Каховской ГЭС
Телеграм-каналы указывают, что видео сняли оккупанты из 205-й бригады ВС России, которая, как утверждается, и взорвала ГЭС по приказу властей.
На кадрах видно разрушение зданий станции и прорыв воды. Также видно поврежденные от взрыва окна и стены помещений ГЭС.
Также слышно, что те, кто снимали это на видео, смеялись и радовались, пока осуществляется экоцид.
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Подрыв Каховской ГЭС: главное
- Напомним, что подрыв Каховской ГЭС произошел около 2:50 ночи 6 июня 2023 года.
- Ранее глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что к подрыву Каховской ГЭС причастна 205-я отдельная мотострелковая казачья бригада сухопутных войск российской армии. Именно она тогда контролировала гидроэлектростанцию.
- По словам Буданова, ориентировочно за час до подрыва дамбы туда приехала группа специального назначения и проверила готовность заминированной дамбы к подрыву. По радиолинии она передала сигнал подразделению, который находился у дамбы и на ней, об эвакуации.
- В результате экоцида только на подконтрольном Украине правом берегу погибло 32 человека. На оккупированном левом берегу затопления было значительно больше, однако россияне жертв не считали.