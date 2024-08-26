Россия ударила по объекту инфраструктуры города. Городской голова Луцка Игорь Полищук сообщил, что в результате вражеской атаки есть пострадавшие и жертва.

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Сколько людей пострадало в результате атаки на Луцк

Утром 26 августа в Луцке во время массированной атаки России по Украине прозвучал ряд взрывов. Известно, что впервые россияне попали в многоквартирный дом около 8:30.

Позже председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко сообщил, что около 10:00 в результате вражеской атаки был поврежден еще один жилой дом в Луцке.

В результате вражеских обстрелов в Луцке сегодня пострадали 5 человек, 1 человек погиб,

– сообщил городской голова.

Добавим, что во многих микрорайонах города отсутствуют вода и электричество. Специалисты КП "Луцкводоканал" начнут восстановление водоснабжения после окончания воздушной тревоги, сообщили в городском совете.

К слову, в результате очередной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, в Укрэнерго предоставили распоряжение ввести экстренные отключения света. Сейчас энергетики работают над тем, чтобы стабилизировать ситуацию.