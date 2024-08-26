На правому березі Києва через відключення світла є перебої з водопостачанням. Це пов'язано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі.

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Що відомо про наслідки атаки на Київщині

Вже маємо інформацію про поранену людину. Її доправлено до одного з районних медзакладів, надається необхідна допомога,

– заявили в обласній військовій адміністрації.

Там також зазначили, що окупанти пошкодили приватні будинки внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в 4 районах. Про деталі пообіцяли повідомили згодом.

Ба більше, у Київській області, як і в інших регіонах, запровадили екстрені відключення світла.

Очільник Київської обласної військової адміністрації доручив районам та громадам оперативно розпочати роботу пунктів незламності, щоб люди мали де підзарядити телефони.

У прокуратурі додали, що у Київській області поранень зазнала жінка. Вони почали розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Важливо. На місцях, станом на 26 серпня, ще тривала повітряна тривога. Людей закликали перебувати в укриттях до відбою. До речі, тривога у Київській області триває ще з 2:51 26 серпня.