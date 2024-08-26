На правом берегу Киева из-за отключения света есть перебои с водоснабжением. Это связано с проблемами в общеукраинской энергетической сети.

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Что известно о последствиях атаки на Киевщине

Уже есть информация о раненом человеке. Он доставлен в одно из районных медучреждений, оказывается необходимая помощь,

– заявили в областной военной администрации.

Там также отметили, что оккупанты повредили частные дома в результате падения обломков сбитых вражеских целей в 4 районах. О деталях пообещали сообщили позже.

Более того, в Киевской области, как и в других регионах, ввели экстренные отключения света.

Глава Киевской областной военной администрации поручил районам и общинам оперативно начать работу пунктов несокрушимости, чтобы люди имели где подзарядить телефоны.

У прокуратуре добавили, что в Киевской области ранения получила женщина. Они начали расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Важно. На местах, по состоянию на 26 августа, еще продолжалась воздушная тревога. Людей призвали находиться в укрытиях до отбоя. Кстати, тревога в Киевской области продолжается еще с 2:51 26 августа.