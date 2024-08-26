Так, из-за сложной ситуации в энергосистеме власти приняли решение развернуть Пункты несокрушимости в столице.

Обратите внимание В Украине вводят экстренные отключения света

К слову, оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграме.

Пункты несокрушимости в Киеве

В связи со сложной оперативной ситуацией в энергетическом секторе и, в частности, по указанию Укрэнерго о введении экстренных отключений света, было принято решение развернуть Пункты несокрушимости по городу Киеву,

– заявили в КГВА.

Добавили, что энергетики работают, чтобы вернуть свет. Поэтому сохраняйте спокойствие и будьте в укрытии до отбоя воздушной тревоги.

Заметим, министр энергетики констатировал, что Россия снова терроризирует всю Украину ракетами. Под прицелом агрессора – энергетика.

"Враг не оставляет планов лишить украинцев света. Ситуация сложная, последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", – подчеркнул Герман Галущенко.