По словам чиновника, были введены экстренные отключения электроэнергии в различных регионах. В общем следует отметить, что захватчики не оставляют планов относительно того, чтобы полностью оставить украинцев без света.

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Что происходит в энергетике после обстрела

Глава Министерства энергетики назвал этот ракетный удар очередным актом террора против всей Украины.

Под прицелом была энергетика. Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений. Ситуация сложная,

– написал Герман Галущенко.

Как отметил министр, по состоянию на 10:00 последствия атаки уточняются. В то же время энергетики уже приступили к тому, чтобы ликвидировать повреждения и вернуть свет в дома украинцев.

Обратите внимание! В частности, в ДТЭК констатировали, что оператор Укрэнерго предоставил распоряжение ввести экстренные отключения света. Это означает, что ток может исчезнуть в любой момент, графики почасовых отключений не действуют.

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У Зеленского отреагировали на массированную атаку. Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что желание россиян уничтожить украинскую энергетику обойдется им дорого – ценой инфраструктуры.

Среди прочего, жители Одесской и Киевской областей одними из первых почувствовали экстренные отключения света. К тому же у части граждан могут быть проблемы с водоснабжением. Также власти Львова предупреждали о перебоях, пока подстанции не перейдут на резервное питание.

Кроме того, известно, что россияне попали в энергетический объект на территории Запорожской области, там вспыхнул пожар. Запускали оккупанты, в частности, крылатые ракеты с бомбардировщиков.

Россияне массированно атаковали Украину. В Запорожской области попали по объекту энергетической инфраструктуры. Там поднялся пожар,

– писал председатель ОВА Иван Федоров.

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Во время массированной атаки даже перекрывали движение по плотине Днепровской ГЭС, учитывая возможную угрозу ее поражения. Собственно, этот объект неоднократно был под прицелом захватчиков с начала полномасштабного вторжения.