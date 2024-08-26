За словами посадовця, були введені екстренні відключення електроенергії у різних регіонах. Загалом слід наголосити, що загарбники не полишають планів стосовно того, аби повністю залишити українців без світла.
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Що відбувається в енергетиці після обстрілу
Голова Міністерства енергетики назвав цей ракетний удар черговим актом терору проти всієї України.
Під прицілом була енергетика. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстренних відключень. Ситуація складна,
– написав Герман Галущенко.
Як наголосив міністр, станом на 10:00 наслідки атаки уточнюються. Водночас енергетики уже приступили до того, аби ліквідувати пошкодження та повернути світло в домівки українців.
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У Зеленського відреагували на масовану атаку. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що бажання росіян знищити українську енергетику обійдеться їм дорого – ціною інфраструктури.
З-поміж іншого, жителі Одеської та Київської областей одними з перших відчули екстренні відключення світла. До того ж у частини громадян можуть бути проблем з водопостачанням. Також влада Львова попереджала про перебої, допоки підстанції не перейдуть на резервне живлення.
Крім того, відомо, що росіяни поцілили в енергетичний об'єкт на території Запорізької області, там спалахнула пожежа. Запускали окупанти, зокрема, крилаті ракети з бомбардувальників.
Росіяни масовано атакували Україну. У Запорізькій області поцілили по об'єкту енергетичної інфраструктури. Там здійнялася пожежа,
– писав голова ОВА Іван Федоров.
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Під час масованої атаки навіть перекривали рух греблею Дніпровської ГЕС з огляду на можливу загрозу її ураження. Власне, цей об'єкт неодноразово був під прицілом загарбників від початку повномасштабного вторгнення.