За словами посадовця, були введені екстренні відключення електроенергії у різних регіонах. Загалом слід наголосити, що загарбники не полишають планів стосовно того, аби повністю залишити українців без світла.

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Що відбувається в енергетиці після обстрілу

Голова Міністерства енергетики назвав цей ракетний удар черговим актом терору проти всієї України.

Під прицілом була енергетика. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстренних відключень. Ситуація складна,

– написав Герман Галущенко.

Як наголосив міністр, станом на 10:00 наслідки атаки уточнюються. Водночас енергетики уже приступили до того, аби ліквідувати пошкодження та повернути світло в домівки українців.

Зверніть увагу! Зокрема, у ДТЕК констатували, що оператор Укренерго надав розпорядження ввести екстрені відключення світла. Це означає, що струм може зникнути в будь-який момент, графіки погодинних відключень не діють.

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У Зеленського відреагували на масовану атаку. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що бажання росіян знищити українську енергетику обійдеться їм дорого – ціною інфраструктури.

З-поміж іншого, жителі Одеської та Київської областей одними з перших відчули екстренні відключення світла. До того ж у частини громадян можуть бути проблем з водопостачанням. Також влада Львова попереджала про перебої, допоки підстанції не перейдуть на резервне живлення.

Крім того, відомо, що росіяни поцілили в енергетичний об'єкт на території Запорізької області, там спалахнула пожежа. Запускали окупанти, зокрема, крилаті ракети з бомбардувальників.

Росіяни масовано атакували Україну. У Запорізькій області поцілили по об'єкту енергетичної інфраструктури. Там здійнялася пожежа,

– писав голова ОВА Іван Федоров.

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Під час масованої атаки навіть перекривали рух греблею Дніпровської ГЕС з огляду на можливу загрозу її ураження. Власне, цей об'єкт неодноразово був під прицілом загарбників від початку повномасштабного вторгнення.