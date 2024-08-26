У разі оголошення повітряної тривоги в регіоні важливо перебувати в укриттях для збереження власного життя та полегшення роботи нашим оборонцям неба. Для яких областей є небезпека та в якому напрямку рухаються "Шахеди" – передає 24 Канал.

Читайте також На Сумщині після авіаудару пошкоджений багатоквартирний будинок: є загиблі й поранені

Атака "Шахедами" 26 серпня: що відомо

02:57, 26 серпня

Повітряна тривога у Київській області. Рух ударних БпЛА зараз фіксують:

– на Чернігівщині, курсом на Київщину.
– на Полтавщині, курсом південно-західним.
– і з Черкаської області курсом на Кіровоградську.

02:19, 26 серпня

Повітряні сили ЗСУ повідомили, куди рухаються ворожі безпілотники:

  • Декілька груп ударних БпЛА на Чернігівщині курсом на захід.
  • БпЛА з Полтавщини на Черкащину.
  • Декілька груп ударних БпЛА на Сумщині у західному та південно-західному напрямках.
02:10, 26 серпня

Напрямки руху "Шахедів"

Рух ударних БпЛА:

  • Декілька груп ударних БпЛА з Сумщини на Чернігівщину.
  • БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.
  • БпЛА курсом на Суми.
02:10, 26 серпня

У Повітряних силах попередили, що в напрямку Миргорода рухається ударний БпЛА.

02:08, 26 серпня

Рух ударних БпЛА:

  • БпЛА через Сумщину у західному напрямку.
  • БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
02:05, 26 серпня

Повітряні сили повідомили про рух БпЛА типу "Шахед" через Сумщину в напрямку Полтавщини.