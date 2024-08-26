У разі оголошення повітряної тривоги в регіоні важливо перебувати в укриттях для збереження власного життя та полегшення роботи нашим оборонцям неба. Для яких областей є небезпека та в якому напрямку рухаються "Шахеди" – передає 24 Канал.
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Атака "Шахедами" 26 серпня: що відомо
Повітряна тривога у Київській області. Рух ударних БпЛА зараз фіксують:
– на Чернігівщині, курсом на Київщину.
– на Полтавщині, курсом південно-західним.
– і з Черкаської області курсом на Кіровоградську.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, куди рухаються ворожі безпілотники:
- Декілька груп ударних БпЛА на Чернігівщині курсом на захід.
- БпЛА з Полтавщини на Черкащину.
- Декілька груп ударних БпЛА на Сумщині у західному та південно-західному напрямках.
Напрямки руху "Шахедів"
Рух ударних БпЛА:
- Декілька груп ударних БпЛА з Сумщини на Чернігівщину.
- БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.
- БпЛА курсом на Суми.
У Повітряних силах попередили, що в напрямку Миргорода рухається ударний БпЛА.
Рух ударних БпЛА:
- БпЛА через Сумщину у західному напрямку.
- БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
Повітряні сили повідомили про рух БпЛА типу "Шахед" через Сумщину в напрямку Полтавщини.