У разі оголошення повітряної тривоги в регіоні важливо перебувати в укриттях для збереження власного життя та полегшення роботи нашим оборонцям неба. Для яких областей є небезпека та в якому напрямку рухаються "Шахеди" – передає 24 Канал.

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Атака "Шахедами" 26 серпня: що відомо

02:57, 26 серпня Повітряна тривога у Київській області. Рух ударних БпЛА зараз фіксують: – на Чернігівщині, курсом на Київщину.

– на Полтавщині, курсом південно-західним.

– і з Черкаської області курсом на Кіровоградську.

02:19, 26 серпня Повітряні сили ЗСУ повідомили, куди рухаються ворожі безпілотники: Декілька груп ударних БпЛА на Чернігівщині курсом на захід.

БпЛА з Полтавщини на Черкащину.

Декілька груп ударних БпЛА на Сумщині у західному та південно-західному напрямках.

02:10, 26 серпня Напрямки руху "Шахедів" Рух ударних БпЛА: Декілька груп ударних БпЛА з Сумщини на Чернігівщину.

БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.

БпЛА курсом на Суми.

02:10, 26 серпня У Повітряних силах попередили, що в напрямку Миргорода рухається ударний БпЛА.

02:08, 26 серпня Рух ударних БпЛА: БпЛА через Сумщину у західному напрямку.

БпЛА з Сумщини на Полтавщину.