Російський удар вдень припав на Свеську громаду. Було зафіксовано три вибухи.

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Унаслідок удару по будинку є загиблі та поранені

️Російська армія обстріляла багатоквартирний будинок. Наразі на місці удару працюють всі необхідні служби.

️Попередньо, є загиблі та поранені люди. Наслідки ворожої атаки уточнюються,

– написали в ОВА.

Додамо, що вибухи у Сумах лунали о 12:30 та 12:37.

О 12:45 Сумська ОВА повідомляла, що в області працювали сили ППО.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації.

У Сумській ОВА також зазначали, що з початку доби 25 серпня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області.

Росія обстріляла будинок на Сумщині / Фото Суспільне Суми