Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что Россия, осуществляя такие удары, могла иметь целью создать серьезный дефицит в украинской энергетике. Последствия этого уже заметны, ведь сообщают о восстановлении экстренных отключений электроэнергии.

К теме У Зеленского подтвердили, что Россия целилась в Киевскую ГЭС во время массированного удара

Сложно ли разрушить дамбу

По мнению Ивана Ступака, дамбу Киевской ГЭС сложно разрушить, используя только ракеты.

Для этого необходимо большое количество ресурса, а мы видим, что россияне не тратят свой драгоценный ракетный ресурс на такие объекты. А вот повредить или разрушить гидрогенерацию, искусственно создать проблему с электроэнергией они могут,

– сказал экс-сотрудник СБУ.

Он отметил, что Россия еще с 2022 года хочет оставить граждан Украины без света, особенно в зимний период.

Кто может повлиять на Россию

Ступак отметил, что западные партнеры Украины могут предоставить нам все необходимое оружие и разрешения на его применение для противодействия российскому террору.

"Повлиять на Владимира Путина могут только три человека в мире. Это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава Китая Си Цзиньпин. От экономики этих стран зависит Россия, поэтому они могут давать указания или рекомендации Путину о прекращении атак по инфраструктуре Украины", – высказался он.