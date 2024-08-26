Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что Россия, осуществляя такие удары, могла иметь целью создать серьезный дефицит в украинской энергетике. Последствия этого уже заметны, ведь сообщают о восстановлении экстренных отключений электроэнергии.
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Сложно ли разрушить дамбу
По мнению Ивана Ступака, дамбу Киевской ГЭС сложно разрушить, используя только ракеты.
Для этого необходимо большое количество ресурса, а мы видим, что россияне не тратят свой драгоценный ракетный ресурс на такие объекты. А вот повредить или разрушить гидрогенерацию, искусственно создать проблему с электроэнергией они могут,
– сказал экс-сотрудник СБУ.
Он отметил, что Россия еще с 2022 года хочет оставить граждан Украины без света, особенно в зимний период.
Кто может повлиять на Россию
Ступак отметил, что западные партнеры Украины могут предоставить нам все необходимое оружие и разрешения на его применение для противодействия российскому террору.
"Повлиять на Владимира Путина могут только три человека в мире. Это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава Китая Си Цзиньпин. От экономики этих стран зависит Россия, поэтому они могут давать указания или рекомендации Путину о прекращении атак по инфраструктуре Украины", – высказался он.