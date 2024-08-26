Из-за атаки проезд по дамбе временно ограничили. Движение по ней обещали вернуть до 17 часов 26 августа.

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Российская атака была направлена на Киевскую ГЭС

О том, что россияне действительно хотели разрушить Киевскую ГЭС, рассказал заместитель министра МИД Украины Андрей Сибига.

Сегодняшняя российская атака (26 августа – 24 Канал) – более 100 ракет и почти 100 беспилотников – была направлена на гражданскую инфраструктуру Украины, включая Киевскую ГЭС,

– написал он на своей странице в соцсети X.

К сожалению, в результате этого обстрела есть пострадавшие. Ранее в Киевской ОВА рассказали, что речь идет о четырех людях, среди которых один ребенок. Также обломки БПЛА упали на машину, которая в тот момент ехала по трассе. Водителя госпитализировали в медучреждение.

"Эти трусливые нападения являются военными преступлениями. Нужны глобальные действия: нужно право на дальние удары и усиленная противовоздушная оборона", – подчеркнул Сибига.

Добавим, что в Центре противодействия дезинформации заметили, что дамбу на Киевской ГЭС невозможно разрушить. Там также добавили, что сценарий с Каховской ГЭС здесь повторить нельзя.