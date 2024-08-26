О том, что утром россияне попытались уничтожить Киевскую ГЭС, сообщили в СМИ.

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Когда можно будет проехать по дамбе Киевской ГЭС

Из-за утренней атаки россиян был ограничен проезд по дамбе Киевской ГЭС. Его восстановят ориентировочно в 16:00 – 17:00. К сожалению, в результате атаки пострадали 4 человека, среди которых один ребенок. Обломки БПЛА упали на автомобиль на трассе. Водителя госпитализировали в областную больницу,

– написал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Последствия массированной атаки до сих пор фиксируют, ведь их много – во всех семи районах области. Известно о повреждении энергетических объектов, более 40 домов, 5 автомобилей, складских помещений, гаражей, заборов.

Поскольку есть проблемы с энергоснабжением, на Киевщине оперативно открыли более 340 пунктов несокрушимости, где люди могут подзарядить свои телефоны и гаджеты. А энергетики работают, чтобы вернуть свет.

Можно ли разрушить Киевскую ГЭС

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что угрозы прорыва плотины Киевской ГЭС нет. Чиновник подчеркнул: разрушить ее ракетами невозможно. Он призвал не сравнивать сегодняшний обстрел с ситуацией с Каховской ГЭС.

Сравнивать с Херсонщиной не стоит – там был подрыв изнутри. Россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники, не более,

– объяснили в ЦПД.