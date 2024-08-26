Про те, що зранку росіяни спробували знищити Київську ГЕС, повідомили у ЗМІ.

Дивіться також Рух Дніпровською ГЕС відновили: раніше його перекривали через атаку Росії

Коли можна буде проїхати дамбою Київської ГЕС

Через ранкову атаку росіян був обмежений проїзд дамбою Київської ГЕС. Його відновлять орієнтовно о 16:00 – 17:00. На жаль, внаслідок атаки постраждали 4 людини, серед яких одна дитина. Уламки БпЛА впали на автомобіль на трасі. Водія госпіталізували до обласної лікарні,

– написав начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Наслідки масованої атаки досі фіксують, адже їх багато – в усіх семи районах області. Відомо про пошкодження енергетичних об'єктів, понад 40 будинків, 5 автомобілів, складських приміщень, гаражів, парканів.

Оскільки є проблеми з енергопостачанням, на Київщині оперативно відкрили понад 340 пунктів незламності, де люди можуть підзарядити свої телефони та гаджети. А енергетики працюють, щоб повернути світло.

Чи можна зруйнувати Київську ГЕС

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зауважив, що загрози прориву греблі Київської ГЕС немає. Посадовець підкреслив: зруйнувати її ракетами неможливо. Він закликав не порівнювати сьогоднішній обстріл із ситуацією з Каховською ГЕС.

Порівнювати з Херсонщиною не варто – там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки, не більше,

– пояснили у ЦПД.