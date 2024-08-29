Про це повідомляють журналісти Wall Street Journal із посиланням на неназваного американського чиновника. Офіційного підтвердження чи спростування цих заяв від української влади наразі не було.

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Україна могла втратити перший F-16

Видання Wall Street Journal з посиланням на неназваного американського чиновника повідомило, що 26 серпня Україна могла втратити перший літак F-16. Як повідомляє джерело, літак нібито не був збитий російським ударом, однак трагедія сталася під час масованого російського ракетного обстрілу.

Ймовірно, катастрофа стала результатом помилки пілота,

– пишуть журналісти західного видання.