Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що хоч і ознайомлена з новинами, але не може підтвердити відповідну інформацію, оскільки США не залучені до розслідування, – інформує 24 Канал з посиланням на брифінг.
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Пентагон про втрату F-16 в Україні
Журналістка, коли ставила питання представниці Пентагону, згадала, що Україна офіційно визнала втрату F-16, і колишній конгресмен Адам Кінзінгер підтвердив, що пілот був відомий за позивним "Мунфіш".
Я бачила повідомлення (щодо втрати F-16 в Україні – 24 Канал), але не можу їх підтвердити. У мене зараз немає такої точної інформації,
– відповіла Сабріна Сінгх.
Загиблий льотчик був одним з двох українських пілотів, які активно просували ідею постачання винищувачів F-16, проходили навчання в Аризоні. Представниця ЗМІ запитала, чи існує шанс, що відповідний літак збили дружнім вогнем.
Чи загинув цей пілот через дружній вогонь, я не можу сказати. Це питання більше для українців. Сполучені Штати не отримували запиту на участь у будь-якому розслідуванні цього інциденту,
– сказала представниця Міноборони США.
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Водночас посадовиця наголосила на незмінній ролі Вашингтона в цій війні – продовжувати навчання та оснащення українських пілотів, які прибувають до Сполучених Штатів Америки.