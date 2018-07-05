Не "вагнерівцями" єдиними: з весни у Сирії воює нова російська ПВК

Щонайменше з весни 2018 року у Сирії воює нова приватна військова компанія "Патріот", яка, ймовірно, пов'язана з Міноборони РФ.

Як пише телеканал "Дождь", про існування ПВК "Патріот" їхньому кореспондентові стало відомо від співрозмовника, який причетний до ринку охоронних послуг, який також є представником Міноборони РФ.

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Про цю організацію також згадують поряд з уже відомою ПВК "Вагнера" у зверненні до російської влади за підписом генерал-полковника у відставці Леоніда Івашова, голови міжнародної громадської організації "Честь і Батьківщина" Володимира Петрова і голови комітету "Загальноросійського офіцерського зібрання" Євгена Шабаєва.

У зверненні йдеться, що найманці вже щонайменше три роки скаржаться у "Загальноросійське офіцерське зібрання", що після поранень у бойових діях в Сирії вони не отримують соціальну, реабілітаційну та економічну підтримку від держави через відсутність цього статусу.

Представник "Загальноросійського офіцерського зібрання" Шабаєв каже, що ПВК "Патріот" пов'язана з Міноборони РФ, оскільки формується зокрема і з кадрових російських військових.

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Туди в основному беруть професійних громадян, які, за нашою інформацією, до цих пір проходять службу в Міноборони.

Туди в основному беруть професійних громадян, які, за нашою інформацією, досі проходять службу в Міноборони,

– цитує "Дождь" слова Шабаєва.

Інший співрозмовник видання російський генерал-полковник у відставці Леонід Івашов зазначає, що до ПВК "Патріот" набирають діючих фахівців Головного управління Генштабу РФ, військових юристів та бійців Сил спеціальних операцій.

Офіцер Міноборони РФ зауважив, що, порівняно з ПВК "Вагнера" у "Патріоті" платять більше.

Співрозмовник видання у ветеранських структурах зазначає, що обидві військові кампанії беруть участь у бойових діях у Сирії.

"Якщо "Вагнер" частіше бере на себе бойові завдання, то "Патріот" більше займається охороною перших осіб", – додав співрозмовник телеканалу.

5 липня з'явилась інформація, що сирійські військові та їхні російські союзники за 15 годин завдали понад 600 авіаударів по територіях, що перебувають під контролем повстанців на південному заході Сирії.