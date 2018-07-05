Польське видання назвало чотири сценарії зустрічі Трампа і Путіна

Білий дім та Кремль готуються до саміту Дональда Трама та Володимира Путіна, який попередньо запланований на 16 липня у Гельсінкі.

На думку журналіста польського видання Defence24.pl Яцека Раубо, зустріч двох лідерів може розвинутися за чотирма ймовірними сценаріями. Автор статті описує кожен із них.

Читайте також: У російському МЗС припустили, про що говоритимуть Трамп і Путін під час зустрічі

Так, Путін і Трамп на саміті в Гельсінкі можуть поставити на перше місце питання внутрішньої політики. В такому випадку два лідери розгорнуть після зустрічі стратегічну інформаційну кампанію, припускає кореспондент. Для Дональда Трампа цей захід стане козирем, який він зможе використовувати в суперечках з НАТО і торгових переговорах з ЄС (у першу чергу Німеччиною), а для росіян – кульмінацією небезпечної гри, яку вони почали з військових дій у Грузії та Україні, згодом втрутившись у громадянську війну в Сирії, нагадує Раубо. Москва покаже, що Вашингтон погодився повернутися до формату, за якого міжнародні відносини вибудовуються на зустрічах такого роду. За цього сценарію не варто очікувати ухвалення переломних рішень, угод та інших довгострокових домовленостей, йдеться у публікації.

Другий сценарій передбачає точкові угоди, незважаючи на які загальне тло американо-російських контактів залишиться конфронтаційним. Обидві країни досягнуть домовленостей з окремих питань у певних сферах, але визнають, що їхні основні інтереси в Європі розходяться, як це було в епоху холодної війни. Втілити в життя таку стратегію буде найпростіше, дійшовши згоди з питань Сирії та Ірану. Вашингтон може дозволити Москві залишити в Дамаску її призначенців (не обов'язково Асада), наполігши, щоб Кремль надав США та їхнім союзникам більше свободи в діях щодо Ірану. В Європі зберігся б статус-кво, а за її межами росіяни та американці почали б взаємодію, розмірковує автор матеріалу.

Третій сценарій, на відміну від другого, може припускати далекосяжні поступки з боку США на тих напрямках, які вважалися стратегічними. Йдеться про санкції щодо Росії, присутність військ у Східній і Центральній Європі або розподіл сфер впливу за межами європейського континенту,

– пояснює польський журналіст.

Четвертий сценарій, на думку Раубо, є найбільш небезпечним: він має на увазі створення нового формату глобальних відносин, що спирається на двосторонню російсько-американську угоду. Ґрунтом для його появи готують як дії адміністрації Трампа (зустріч "Великої сімки", торгові суперечки з ЄС, криза навколо теми виділення 2% ВВП на оборону в рамках НАТО), так і Росії (застосування сили для пересування кордонів, підтримка сирійського режиму, проведення секретних операцій на території третіх країн). Сама зустріч в Гельсінкі може не носити переломного характеру, але вона стане першим кроком до нових домовленостей, які створять схему, що дозволяє не враховувати інтереси колишніх партнерів США. До того ж, може зрости ймовірність, нових агресивних дій з боку Росії на тих напрямках, на яких їй це дозволить адміністрація Трампа, робить висновок автор.

Читайте також: Експерт назвав ризики для України на переговорах Трампа і Путіна

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який днями був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.